Dazi reciproci al 10% e tariffe su auto acciaio e alluminio | cosa resta dopo la tregua La Ue si prepara al negoziato

tregua sui Dazi reciproci decisa da Donald Trump mercoledì è temporanea (90 giorni) e parziale. Tralasciando la disfida con Pechino, sulle cui merci esportate in Usa graverà una tassa del 125%, resta infatti in vigore un Dazio “base” generalizzato del 10%: quello che la maggior parte degli analisti si attendeva fosse annunciato il 2 aprile quando invece la Casa Bianca ha alzato il tiro portando il livello tariffario ai massimi nella storia. In più Washington non ha cancellato le tariffe del 25% su auto e componentistica e quelle su acciaio e alluminio, che spaventano la Ue e avevano indotto Bruxelles ad adottare ritorsioni – ora sospese – su una lunga lista di prodotti statunitensi. Questo insomma è solo il punto di partenza di negoziati con i grandi partner commerciali, a partire proprio dall’Unione europea che gli Usa accusano di imporre numerose barriere tariffarie, fiscali e regolamentari a danno del loro export. Ilfattoquotidiano.it - Dazi reciproci al 10% e tariffe su auto, acciaio e alluminio: cosa resta dopo la tregua. La Ue si prepara al negoziato Leggi su Ilfattoquotidiano.it Non è finita qui. Perché al momento lasuidecisa da Donald Trump mercoledì è temporanea (90 giorni) e parziale. Tralasciando la disfida con Pechino, sulle cui merci esportate in Usa graverà una tassa del 125%,infatti in vigore uno “base” generalizzato del 10%: quello che la maggior parte degli analisti si attendeva fosse annunciato il 2 aprile quando invece la Casa Bianca ha alzato il tiro portando il livello tariffario ai massimi nella storia. In più Washington non ha cancellato ledel 25% sue componentistica e quelle su, che spaventano la Ue e avevano indotto Bruxelles ad adottare ritorsioni – ora sospese – su una lunga lista di prodotti statunitensi. Questo insomma è solo il punto di partenza di negoziati con i grandi partner commerciali, a partire proprio dall’Unione europea che gli Usa accusano di imporre numerose barriere tariffarie, fiscali e regolamentari a danno del loro export.

