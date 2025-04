Quotidiano.net - ‘Drop’, Meghan Fahy tra romanticismo e azione: trama e cast. Quando esce in Italia

Drop – accetta o rifiuta arriverà nelle salene il prossimo 17 aprile e promette di essere un successo. Il thriller, diretto da Christopher Landon – famoso per le sue commedie horror come ‘Auguri per la tua morte’ o ‘Freaky’ – mette al centro le possibilità offerte dalla tecnologia per dare vita a una storia intricata, tesa e assolutamente da brivido.: laViolet è una terapeuta e madre single che, dopo molto tempo da sola, decide di concedersi un primo appuntamento con Henry, un ragazzo conosciuto su un’app di incontri. I due si incontrano nel ristorante di lusso ‘Palate’ di Chicago e la serata sembra procedere per il meglio finchè la donna non inizia a ricevere da un numero sconosciuto alcuni digidrops: meme, immagini, messaggi criptati e brevi video. Inizialmente Violet non capisce la serietà dei file che diventano sempre più inquietanti ed espliciti, finchè il suo misterioso interlocutore non le fa una richiesta molto chiara: deve avvelenare l’uomo che si trova di fronte a lei altrimenti suo figlio e sua sorella moriranno.