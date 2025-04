All’aeroporto di Fiumicino vanno di nuovo le 5 Stelle Skytrax

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 aprile 2025 – L’Aeroporto diha ricevuto nuovamente le 5, il massimo riconoscimento nel settore aeroportuale a livello mondiale, conferito già nel dicembre 2022 dall’omonima organizzazione indipendente di rating del trasporto aereo. Per la prima volta, inoltre, lo scalo romano, gestito da Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, è entrato nella Top Ten dei Migliori Aeroporti del Mondo, direttamente all’ottavo posto, scalando quattro posizioni rispetto all’anno precedente e consolidando il suo ruolo di hub di riferimento nell’intero bacino mediterraneo.L’annuncio dei riconoscimenti assegnati al Leonardo da Vinci è avvenuto ieri nel corso dell’evento “Passenger Terminal Expo 2025” a Madrid, cui hanno preso parte per Aeroporti di Roma, tra gli altri: il Chief Aviation Officer Ivan Bassato, la Chief Commercial Officer Marilena Blasi ed il Senior Vice President for Transformation & Technology Emanuele Calà.