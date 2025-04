Perugia il Comune mette mano a tombini e caditoie | quasi 100mila euro per la pulizia

mette mano ai tombini. Il Comune di Perugia, annuncia una nota, ha messo sul piatto "96.500 euro per il servizio di pulizia e disostruzione di pozzetti stradali con caditoie e di tubazioni fognarie per acque meteoriche presenti lungo la rete stradale di competenza".

