Juventusnews24.com - Moggi critica il Milan: «Non è supportato da una società capace». Poi “sminuisce” la candidatura di quell’ex dirigente bianconero: «Solo lui può fare al caso dei rossoneri»

di Redazione JuventusNews24, ex DG della Juve, ha parlato della situazione societaria del, che può essere risolta da un: non è l’ex Juve!Luciano“vota” Igli Tare come nuovo DS del. L’ex DG della Juve ha espresso questo suo pensiero ai taccuini di Libero, che hanno registrato la “bocciatura” di Fabio Paratici. Ecco le sue parole.PAROLE – «Ilnon è neancheda una: manca ilcon carisma che sia credibile nell’ambiente per il suo passato. Ilè certamente un grande club, ha bisogno di un grandee non di un ragazzino che ha bisogno di essere guidato. C’era Maldini ma inspiegabilmente è stato fatto fuori, si pensava a Paratici e adesso non più.L’unicoche potrebbealdel, per il suo passato sia in campo che dietro la scrivania, è Tare».