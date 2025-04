.com - Juniores Regionale / Titolo regionale, il primo round è del Matelica: 2-1 al Monticelli

La squadra di Tomassetti guadagna il riposo nella seconda giornata grazie ai gol di Bartilotta e Antonelli. Si torna a giocare il 23 aprile con-Castelfrettese. Domenica 27 l’ultima sfida tra Castelfrettese e, 10 aprile 2025 – Ilsi aggiudica la prima giornata del triangolare per il. La squadra di Tomassetti, infatti, ieri ha battuto 2-1 ilneldei tre incontri decisivi per stabilire la rappresentante marchigiana alla fasetempoI biancorossi sono passati in vantaggio al 16?, con il colpo di Bartilotta su assist da angolo di Polli. Alla mezz’ora i locali possono raddoppiare con una conclusione dalla distanza di Mengoni, però Nardinocchi è attento e devia in corner. Gli ospiti si fanno vedere poco dopo con una girata al volo di Palanca sugli sviluppi di un piazzato, il pallone viene bloccato in tuffo da Falzetti.