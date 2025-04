Il Papa sorprende di nuovo | blitz a San Pietro La restauratrice spiazzata dal saluto | Ho la mano fredda

nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X.Il Papa senza preavviso a San Pietro: l’incontro con le restauratriciIn Basilica c’erano due restauratrici intente agli ultimi ritocchi e all’improvviso si sono trovate davanti il Papa in sedia a rotelle. Il Pontefice ha chiesto ai gendarmi di chiamare le due restauratrici e le ha ringraziate. Il Papa ha dato loro la mano e una di loro si è scusata: «Ho la mano fredda». Bergoglio, dopo averle ringraziate, è tornato a Casa Santa Marta. Secoloditalia.it - Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» Leggi su Secoloditalia.it a sorpresa delnella Basilica di San, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X.Ilsenza preavviso a San: l’incontro con le restauratriciIn Basilica c’erano due restauratrici intente agli ultimi ritocchi e all’improvviso si sono trovate davanti ilin sedia a rotelle. Il Pontefice ha chiesto ai gendarmi di chiamare le due restauratrici e le ha ringraziate. Ilha dato loro lae una di loro si è scusata: «Ho la». Bergoglio, dopo averle ringraziate, è tornato a Casa Santa Marta.

Nuovo blitz delle "ronde antimaranza". Gli Articolo 52: "Non ci fermiamo, Sala si dimetta". Ne parlano su altre fonti

