Veronasera.it - Fiamme sul tetto di un'abitazione domate dai vigili del fuoco

Leggi su Veronasera.it

Un incendio della copertura in legno di un edificio residenziale a due piani, ha chiamato all'intervento idelnel Comune di San Giovanni Lupatoto nel pomeriggio di giovedì. Intorno alle ore 13, dal Comando di Verona, è stata inviata in via Diaz una squadra di pompieri, con a.