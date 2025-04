Omicidio Vassallo nuovo Riesame per gli indagati Il fratello Dario | La battaglia per la giustizia continua

Riesame di Salerno, che aveva confermato la detenzione cautelare per Fabio Cagnazzo, Lazzaro Cioffi e Giuseppe Cipriano, indagati per l'Omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nel 2010. "Tuttavia - dichiara il presidente. Salernotoday.it - Omicidio Vassallo, nuovo Riesame per gli indagati. Il fratello Dario: "La battaglia per la giustizia continua" Leggi su Salernotoday.it La Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale deldi Salerno, che aveva confermato la detenzione cautelare per Fabio Cagnazzo, Lazzaro Cioffi e Giuseppe Cipriano,per l'del sindaco di Pollica, Angelo, ucciso nel 2010. "Tuttavia - dichiara il presidente.

Omicidio Angelo Vassallo, la Cassazione chiede un nuovo giudizio. Omicidio Vassallo: la Cassazione chiede un nuovo Riesame per gli indagati. Omicidio Vassallo, si riapre il caso: cosa succede adesso e perchè è stata annullata l’ordinanza del gip. Omicidio Vassallo: la Cassazione annulla gli arresti, sarà un nuovo Riesame. Fondazione Vassallo: “La Cassazione ha deciso, ora il Tribunale del Riesame deve decidere di nuovo, ma la battaglia per la giustizia continua”. Omicidio Vassallo: Cassazione annulla ordinanza del Riesame. Ne parlano su altre fonti

Omicidio Vassallo, Cassazione annulla e chiede nuovo giudizio per i 4 indagati - Igiudici della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per il colonnello Fabio Cognazzo, l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi e ... (tg24.sky.it)

La Corte di Cassazione ha annullato gli arresti di 3 persone accusate dell’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo - Giovedì la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui il tribunale del Riesame di Salerno aveva disposto la custodia cautelare in carcere di tre delle quattro persone accusate di essere coin ... (ilpost.it)

Fondazione Vassallo: “La Cassazione ha deciso, ora il Tribunale del Riesame deve decidere di nuovo” - “In merito alla recente decisione della Corte di Cassazione sull'omicidio di Angelo Vassallo, è necessario fare alcune precisazioni per chiarire il quadro ... (msn.com)