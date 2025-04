Inter | una maglia speciale per festeggiare i 46 anni del supertifoso Valentino Rossi

Inter giocherà sabato alle 18 contro il Cagliari con una maglia speciale. Non sarà nerazzurra, sarà quella bianca "away", solitamente destinata alle partite in trasferta, con in più un omaggio a Valentino Rossi. Il "Dottore" ha da poco compiuto 46 anni, lo scorso 16 febbraio, e il club ha deciso di produrre una maglia in edizione limitata, integrando lo stile del kit away con (si legge nella nota emessa questa mattina dalla società nerazzurra) "il celebre 'Sole e Luna' integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l'unione di due mondi e a celebrare il legame speciale tra Rossi e l'Inter". Il commento del pilota "Sarà un onore vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia creata assieme a Nike e a Inter! È un sogno che si realizza, che unisce l'amore per il motociclismo e il mio team del cuore.

