Zonawrestling.net - WWE: Gunther conferma, ha rinnovato di contratto

Non c’è dubbio che uno dei wrestler che ha avuto più successo da quando Triple H ha preso le redini della WWE sia. Dopo un passaggio al main roster sotto Vince McMahon che non aveva idea di come utilizzare l’austriaco – al punto che un licenziamento non sembrava fuori dalle possibilità – il cambio al vertice ha portato grandi traguardi all’ex WALTER: prima il regno da record con il titolo intercontinentale, interrottosi dopo 666 giorni a WrestleMania XL, poi la vittoria del torneo King of the Ring, e quindi il suo primo titolo mondiale nel main roster. E ora che si approccia la sua prima WrestleMania da campione del mondo, il suo futuro in WWE sembra più solido che mai.“Ho chiesto e ottenuto un bus alla firma”Intervistato da Ariel Helwani per il suo show su YouTube, il Ring General ha infattito di aver firmato un nuovocon la compagnia alla fine dello scorso anno.