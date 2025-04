Oasport.it - Alcaraz favorito a Montecarlo: a quanti punti di distacco si porterebbe da Sinner vincendo il torneo

Lo spagnolo Carlossi è qualificato per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di: lo spagnolo, che saltò ilnel Principato nella scorsa stagione, ha incamerato finora 200netti per il ranking mondiale, dato che lunedì prossimo non scarterà risultati del 2024.Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato lunedì 7 aprile Jannikera primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 7645, a -2685 dall’azzurro, ed allo spagnolo Carlos, terzo a quota 6720, a -3610 dall’italiano.Janniklunedì prossimo perderà i 400ottenuti lo scorso anno con la semifinale ae vedrà avvicinarsi i suoi rivali: Zverev perderà i 100degli ottavi del 2024 ma ne recupererà 50, guadagnati a Buenos Aires 2025, mentreincamererà tutti iconquistati nel Principato.