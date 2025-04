Tpi.it - Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort: così il fisco regolarizza “l’organizzazione di servizi sessuali” (che però è reato)

Leggi su Tpi.it

edavranno il loro, la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat: è quanto scoperto dal giornale Open, secondo cui la voce, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma operativa soltanto dallo scorso 1° aprile, avrà il96.99.92 e la descrizione “di incontro ed eventi simili”. La voce include: le attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali la fornitura o organizzazione di, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzionedi incontri e altre attività di speed networking.La novità introdotta dovrebbe quindi far uscire l’attività di prostituzione dalla zona grigia in cui è sempre stata relegata.