Il club delle figlie cattive | donne che hanno smesso di essere buone

Non è un manifesto politico, ma ogni pagina contiene un atto politico: nominare le ferite e mettere in scena il non detto. Vanessa Montfort, scrittrice e giornalista, autrice del bestsellerche comprano fiori, lo fa con precisione chirurgica mentre ci trascina in un'indagine intima e collettiva sulle complesse relazioni tra due generazioni di, le madri di oggi – spesso femministe della prima ora – che si confrontano conche quelle libertà che loro pretendevano lepotute finalmente esercitate. Sì, “Il” (Feltrinelli, 2025) è un'indagine che ha qualcosa del giallo e molto dell'archeologia emotiva. Lesi colpevolizzano per ogni telefonata mancata, ogni visita saltata, ogni messaggio lasciato in sospeso. Le madri, spesso inconsapevolmente, esercitano un potere emotivo che ha radici patriarcali: "è per il tuo bene”, “mi preoccupo”, “una volta lenon si comportavano così”.