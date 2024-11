Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, bollino per chi smaltisce male

Novità in arrivo a Cervia per migliorare la raccolta differenziata: ‘bollini gialli’ e sanzioni per abbandono di. Si stringe, quindi, l’elasticità di questi anni di prova e si va verso una maggiore severità per chi non conferisce correttamente. Premiati invece in bolletta coloro che produrranno correttamente meno indifferenziata. Da domani non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato ma verrà posizionato dagli operatori Hera il ‘giallo’ - uno dei sistemi studiati per migliorare il conferimento dei materiali di scarto. Per effetto della tariffa puntuale, che sarà attivata dal 1° gennaio 2025 - e che rientra nelle strategie individuate dal piano regionale deiper incentivare la corretta separazione deiper quantità superiori di indifferenziato rispetto a quelle consentite - i sacchi posizionati al di fuori del contenitore non verranno raccolti, ma verrà applicato un ‘giallo’ ad indicare l’errato conferimento e saranno considerati abbandoni, che sono sanzionabili per legge.