La protezione degli uccelli. Il lago di Sibolla diventa un'oasi

Ildiad Altopasciooasi della Lipu. Si tratta della Lega Italiana, associazione ambientalista concentrata sulla conservazione della biodiversità, sull’educazione ambientale e sulla promozione della cultura ecologica. Fondata nel 1965, una delle più antiche tra quelle che si dedicano alla tutela dell’ecosistema, giuridicamente è una organizzazione di volontariato, ente morale ed in grado di svolgere ricerca scientifica. In ultimo, ente del terzo settore, riconosciuta come associazione ambientalista nazionale dal Ministero dell’ambiente. Oltre al bacino lacustre del, entra a far parte della Lipu anche il Padule di Fucecchio,due aree umide diverse tra loro ma vicine, entrambe di grande rilievo naturalistico. L’accordo tra Regione Toscana e Lipu, sottoscritto dall’assessora regionale all’Ambiente Monia Monni e dal presidente della Lipu Alessandro Polinori, permetterà di rafforzare il monitoraggio e la tutela dei siti in questione.