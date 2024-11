Usa nuovo giro di nomine per Trump | al Tesoro c’è Bessent L’obiettivo di chiudere la squadra entro il Thanksgiving

Leggi su Open.online

Il 28 novembre è il Giorno del ringraziamento, celebrazione molto sentita negli Stati Uniti. Donaldl’avrebbe scelta come data per completare la formazione che lo affiancherà nel governo del Paese per i prossimi quattro anni. L’ultimo nome apparso sui giornali americani è quello di Scott, scelto come segretario al. L’agenda economica del Paese dovrebbe finire in mano al fondatore di Key Square Capital Management, una società di investimento, nonché collaboratore di lunga data di George Soros., che ha donato alla campagna elettorale di3 milioni di dollari, aveva descritto ilpresidente americano come «uno molto raffinato sulla politica economica». Di contro, per il 62enne Kamala Harris è «un’analfabeta economica». È probabile cheperseguirà una politica di introduzione di nuovi dazi, che lui ritiene «uno strumento di negoziazione con i nostri partner commerciali».