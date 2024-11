Regionali Lupi ribadisce il no al terzo mandato | Non torniamo indietro

Leggi su Ildenaro.it

“Sulabbiamo una posizione chiara, abbiamo anche votato contro un emendamento in Parlamento. Noi moderati è contro il. Non per le persone che hanno rappresentato ma perché, secondo noi, il sale del buon governo e della democrazia è la capacità dopo dieci anni di saper rinnovare. Dieci anni sono sufficienti. In tutte le democrazie occidentali, quando c’è un grande potere e l’elezioni diretta, si mette un numero limite di mandati. Su questo non toneremo”. Lo ha detto Maurizio, presidente di Noi Moderati a margine di una convention che, anche a Napoli, ha visto seduti allo stesso tavolo Noi moderati e Centro popolare. Quanto alle elezioni, tra un anno in Campania,ha spiegato che “l’obiettivo al quale stiamo lavorando insieme con Giorgia Meloni, Tajani e Matteo Salvini è quello che anche qui in Campania, finalmente – perché non è che negli ultimi anni abbiamo ottenuto entusiasmanti risultati come proposta politica – possa essere messa in campo una proposta che sia all’altezza della sfida di governo, non solo per questa regione ma anche per quello che stiamo facendo a livello nazionale”.