Gaeta.it - La commemorazione del terremoto dell’Irpinia: un richiamo alla prevenzione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 23 novembre 1980 è una data che segna indelebilmente la storia dell’Italia, in particolare della Campania e della Basilicata, a causa di uno dei terremoti più devastanti del Novecento. In occasione del 44esimo anniversario, le autorità locali e nazionali si sono riunite a Sant’Angelo dei Lombardi per onorare le vittime e ribadire l’importanza dellanel ridurre gli effetti delle calamità naturali. Durante questo incontro, i ministri Nello Musumeci e Matteo Piantedosi hanno evidenziato il bisogno urgente di cambiare la percezione del rischio sismico e di attuare misure concrete di.Unmemoria delle vittimeNel corso della cerimonia, il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha voluto ricordare le quasi tremila vite spezzate dal, sottolineando il dovere di mantenere viva la memoria di quelle vittime.