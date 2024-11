Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, oggi la semifinale Italia-Australia: chi schiera Volandri oltre a Sinner? | Orari e diretta tv

Al Martin Carpena di Malaga l’del tennis torna in campo per conquistare la finale e difendere l’Insalatiera conquistata un anno fa, la seconda della sua storia. Ladella2024 vede di fronte l’, proprio nella rivincita di quella che fu la finale di un anno fa. Gli azzurri di capitan Filippoci arrivano dopo aver superato l’Argentina non senza patemi, per via dell’inattesa sconfitta di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo. Jannikha risolto tutto battendo prima Baez e poi vincendo il doppio in coppia con Matteo Berrettini. Proprio da loro due deve ripartire ora: probabile che scelga a questo punto dire Berrettini come singolarista insieme a. I due potrebbero in caso di necessità rigiocare anche in un eventuale doppio, dove però resta sempre la possibilità dire la coppia di specialisti formata da Bolelli e Vavassori.