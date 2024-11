Ilrestodelcarlino.it - "Basta inquinamento, siamo esasperati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dicono no al cogeneratore, ma anche a rumore, puzza e. E lo hanno fatto appendendo alle finestre di casa striscioni sui quali ci sono scritti messaggi che non lasciano spazio all’immaginazione. Così hanno deciso di protestare i cittadini di Gualdicciolo. "ormaidalle condizioni ambientali", dicono. Messaggi chiari al governo. "con rumore, puzza e– dicono – Ma diciamoanche al rumore continuo, giorno e notte, della Cartiera, che la politica ha opportunamente esonerato dal rispettare i limiti acustici definiti dal Codice ambientale. E ora a quel rumore si aggiune, da tempo, un aumento sconsiderato del traffico di tanti veicoli che intasano la via principale creando disagi alla viabilità e, ancor peggio, incrementando le emissioni inquinanti, che si aggiungono a quelle già presenti dovute alla zona industriale, e in particolare alla Cartiera che si trova in mezzo al paese".