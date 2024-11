Anna 2019 come finisce | spiegazione finale del film

Leggi su Latuafonte.com

è unscritto, diretto e prodotto da Luc Besson, nel. La trama della pellicola segue la storia di una donna molto bella che nasconde un segreto, che le permette di scatenare la sua forza e mostrare le sue speciali abilità. Questo la porta a essere una delle assassine più pericolose al mondo.: riassunto della trama delLeggi anche: The Helicopter HeistLa trama delinizia nel 1985, quandoè una giovane donna vittima di abusi domestici. La sua tenzione è quella di fuggire da questa terribile vita. Alex, agente del KGB, scopre la sua triste situazione e la reclutaagente, assicurandole che avrebbe poi lavorato sotto la guida di Olga, la dirigente. Scaduti i cinque anni, sarebbe diventata libera. Ma ecco che il nuovo direttore, Vassiliev, si rifiuta di confermare questo accordo, in quanto è convinto che gli ex agenti rappresentino una responsabilità e che l’unica strada per la libertà sia la morte.