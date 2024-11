Allerta a Londra | evacuato scalo Gatwick

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.27 E' statol'aeroporto di. L'evacuazione è stata effettuata al terminal South. La polizia del Sussex ha reso noto di aver inviato "per precauzione" una squadra di artificieri dopo l'per il rinvenimento "di un sospetto oggetto vietato in una valigia".E' stato creato un cordone di sicurezza per garantire viaggiatori e il personale dell'aeroporto. "Ciò sta causando notevoli disagi e alcune strade attorno al terminale sono state chiuse", riferisce la polizia inglese.