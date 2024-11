Gaeta.it - 25 anni di tutela ambientale: la celebrazione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano

Oggi, ilfesteggia un traguardo significativo: i suoi primi 25di attività. Questoversario rappresenta una pietra miliare importante non solo per l'ente stesso, ma per l'intera comunità del territorio. Lasi tiene oggi, venerdì 22 novembre, presso Spazio Porta delad Anguillara Sabazia, un evento che si propone di unire istituzioni, cittadini e appassionati della natura in una serie di attività che riflettono l'importanza delnell'ecosistema locale.storia e evoluzione delIlè emerso come risultato di un impegno legislativo della Regione Lazio, formalizzato con la Legge n. 36 il 25 novembre 1999. Originariamente concepito con l'obiettivo di proteggere un'area ricca di biodiversità e paesaggi mozzafiato, ilè diventato un simbolo della conservazionee un'attrazione per turisti e appassionati della natura.