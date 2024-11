Iodonna.it - Quali sono i cibi da portare in tavolo per rispettare i dictat della dieta mediterranea? Lo spiega la nutrizionista Ilenia Grieco

Leggi su Iodonna.it

Laè universalmente riconosciuta come uno dei migliori modelli alimentari. Grazie alla sua stagionalità, varietà ed equilibrio riesce a prevenire numerose patologie e disturbi. Scopriamo con l’esperta come adottare questo tipo di alimentazione ei suoi benefici.: sfatare le fake news per mangiare sano X Leggi anche › La: alleatanostra salute e amica dell’ambiente: quando nasce«Il termineè stato coniato nel 1960 da Ancel Keys, biologo e fisiologo statunitense, che visse per oltre quarant’anni a Pioppi, nel Cilento.