Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 21 novembre 2024

, 21Questa sera, giovedì 21, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 21, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui la guerra. Cosa cambierà con la vittoria di Trump? Quale sarà il futuro dell’Ucraina? Quali i piani per Gaza? E ancora: il trumpismo di casa nostra e i risultati delle elezioni regionali. Parteciperanno allala Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il Segretario GeneraleCGIL Maurizio Landini; la Senatrice a vita Elena Cattaneo; il professore Christian Raimo sospeso per tre mesi dall’insegnamento dopo aver criticato il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara; il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; l’ex PresidenteRegione Lazio Piero Marrazzo; il sociologo Luca Ricolfi e i giornalisti Paolo Mieli e Daniela Preziosi.