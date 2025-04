361magazine.com - Maurizio Cattelan, morti in Piazza Duomo e colazioni 900

Spesso l’arte viene concepita come un qualcosa di distante dalla gente comune, un qualcosa solo per gli intellettuali, un qualcosa che mette un muro tra il popolo e l’opera stessa.Un po’ saranno i prezzi alle stelle dei musei e delle mostre, un po’ sarà che alle scuole viene spiegata come fosse l’ultima ruota del carro, e un po’ sarà che sostanzialmente viene percepita da tutti come inutile, noiosa, qualcosa fatta da qualcuno che aveva talento, che se voglio vado a vedere quando voglio sentirmi un po’ chic, ma che di base non influenza le mie giornate. Peccato che siano tutte cagate.L’arte si basa sulla nostra società, è influenzata e influenza i nostri giorni, i nostri tempi, e andrebbe studiata di pari passo, affiancata, alla storia, alla filosofia, alla letteratura, perché racconta tantissimo di noi, del periodo che viviamo, è una forma di antropologia, e come tale ci tocca tutti volenti o no.