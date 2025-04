Dayitalianews.com - Ilaria Sula uccisa a coltellate e nascosta in una valigia, l’ex confessa: “Mi dispiace”

era stata a Terni, dove vive la sua famiglia, il 23 marzo scorso. La 22enne studentessa di Statisticacon diversemessa in unadalfidanzato Mark Antony Samson, 23enne di origine filippina aveva trascorso una giornata, come le altre, in famiglia. Madre e padre e un fratello più piccolo, Leon, adesso – come racconta AdnKronos – non si danno pace per quello che è successo e si chiedono il motivo di tanta crudeltà. “Ci chiediamo perché l’ha fatto. Lui lo conoscevo – racconta il fratello -. Non era mai venuto a Terni ma i miei non erano convinti di questa relazione”. Una relazione comunque di breve durata: i due, pare, sarebbero stati insieme per circa due mesi.Il fratello: “Messaggi? Non sono sicuro sia stata lei a scriverli””Ho visto mia sorella l’ultima volta domenica 23 marzo quando è tornata a casa – spiega Leon tra le lacrime intercettato dai cronisti -.