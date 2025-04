Juventusnews24.com - Infortunati Juve, un titolare bianconero verso il recupero per la sfida contro la Roma: ma ci sono altre importanti novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, unilper la: tutte ledall’infermeriaCidalla Continassa dopo che, nell’allenamento di ieri, Cambiaso si è allenato parzialmente in gruppo. Il terzino dellascalda i motori in vista dellalama anche per Douglas Luiz, nonostante si sia allenato ancora a parte, c’è fiducia.Come riportato dal Corriere di Torino, Tudor spera di averli entrambi a disposizione per l’importante partita dell’Olimpico. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le condizioni dei bianconeri.Leggi suntusnews24.com