Uomo cade dalle mura durante la notte | ricoverato in gravi condizioni

Undi 39 anni èindopo essere precipitatodi Città Alta di Bergamo nellatra il 2 e il 3 aprile. L’incidente è avvenuto in un tratto vicino a Porta San Giacomo, e l’allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino.Leggi anche: Ultraleggero precipitato a Genova: morte due persone, i corpi tra i resti dell’aereoSoccorsi difficili per il 118Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Croce Rossa di Bergamo, ma le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla difficoltà di raggiungere il punto esatto ai piedi delledove si trovava il ferito. Dopo le prime cure, l’è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII intorno alle 4.45.Ipotesi incidenteResta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.