Lapresse.it - Ilaria Sula, in migliaia a San Lorenzo per la “marcia rumorosa”

È stato un corteo arrabbiato e partecipato quello per, che mercoledì sera ha visto protagoniste più di mille di donne, per lo più giovani, scese in strada per “urlare al mondo la loro rabbia” dopo l’ennesimo femminicidio. La manifestazione, indetta sull’onda dello sdegno provocato dal ritrovamento della giovane studentessa, si è snodata per le vie del quartiere San, luogo dove viveva. Dopo un breve presidio in piazza dell’Immacolata, la manifestazione si è poi diretta verso casa della ragazza, per poi concludersi nel piazzale antistante la sede dell’università La Sapienza di Roma.