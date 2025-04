Sport.quotidiano.net - La protesta delle curve. Sfida senza coreografie tra silenzi e divieti

Non è stato il solito derby. Non lo è più da qualche tempo. Niente, infatti, ancora una volta. Il passato ne ha viste di ogni, tra ironia e sfottò. Come dopo la Champions vinta dai rossoneri nel 2003, battendo proprio i cugini in semifinale e la Juventus in finale: "Noi realizziamo i vostri sogni". La risposta era arrivata in seguito alla rimonta subita dal Liverpool due anni dopo: "3-1, 3-2, 3-3". C’è stato di tutto, anche L’urlo di Munch: "Interista diventi pazzo", il sottotitolo. O Freddy Krueger dopo un triplete da incubo per i tifosi del Milan. E ancora i simboli tra i simboli, come la celebre incornata di Hatley dopo aver sovrastato Collovati, o l’omaggio al celebre avvocato Peppino Prisco. Ora, invece, stop. Non una novità, anche nell’ultimo derby di campionato, a inizio febbraio, non si erano viste: vietate dalla Digos, unaconseguenze dell’inchiesta “Doppia Curva“ dello scorso settembre.