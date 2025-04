Thesocialpost.it - Ilaria Sula, chi era la giovane studentessa uccisa a Roma

La sua passione per la matematica e il desiderio di costruire un futuro solido l’avevano portata a iscriversi alla Facoltà di Statistica alla Sapienza di, 22 anni, era una ragazza riservata e ambiziosa, amata da chiunque la conoscesse per la sua dolcezza e determinazione. La sua tragica morte ha lasciato un vuoto enorme, trasformando i sogni in ricordi e gettando un’ombra di dolore sulla sua famiglia e sui suoi amici.Chi eranon era una ragazza qualunque. Dopo aver frequentato il Liceo Angeloni di Terni, aveva deciso di trasferirsi aper inseguire il suo obiettivo: diventare ricercatrice all’Istat. I suoi insegnanti la ricordano come unascrupolosa, determinata e intelligente. “Si esercitava continuamente sui test di ingresso, voleva essere sempre preparata”, racconta la sua ex docente di matematica, Daniela Sbrenna.