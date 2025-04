Ilgiorno.it - Cadorago, le trappole nel bosco non fermano la polizia: arrestati i due spacciatori

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 aprile 2025 –nelper fermare lae avere più tempo per scappare. Sono state trovate ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Como, durante un’operazione nei boschi di, che ha portato all’arresto di duemarocchini di 23 e 36 anni. LeDopo aver osservato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, laha individuato una zona dove i due marocchini avevano creato la loro base operativa. Una volta raggiunta l’entrata del boschetto ed entrati nella boscaglia, hanno dovuto aggirare una “trappola difensiva”, realizzata con fili di ferro verdi che si mimetizzano con la vegetazione, legati da un albero all’altro e ad altezza uomo, in punti strategici e con l’obiettivo di fermare fisicamente le forze dell’ordine nei momenti in cui iniziano gli inseguimenti.