‘Your Eyes Tell’ in anteprima una clip dal film nelle sale il 7 8 e 9 aprile

Saràitaliane per la prima volta il 7, 8 e 9il teen drama YourTell (Kimi no Me ga Toikaketeiru), grazie a Adler Entertainment in collaborazione con Dynit. Il lungometraggio appartiene all’etichetta I Love Japan, che riunisce le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari. YourTell fa parte di una trilogia live action incentrata su storie di passione, amicizia e profondi sentimenti: arriva al cinema dopo Let Me Eat Your Pancreas e il successo della speciale maratona di L’Attacco dei Giganti – il. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà. Per la fine diè invece atteso April Come She Will (28, 29 e 30). Chi andrà a vedere questi titoli al cinema avrà la possibilità di vincere un soggiorno studio a Tokyo.