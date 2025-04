Sololaroma.it - Paulo Sergio: “Non può segnare solo Dovbyk, Champions? Se vince con la Juventus buone chances”

Leggi su Sololaroma.it

Si avvicinano a grandi falcate quei fatidici ultimi chilometri di Maratona che separano la Roma dal traguardo, un obiettivo chiamatoLeague. Sono chiaramente i più difficili da percorrere, specialmente se i rivali che ti stanno accanto sono di livello importante, ma ora la possibilità di sfidarli faccia a faccia negli scontri diretti. Domenica all’Olimpico arriva la Vecchia Signora, un avversario che rievoca bei ricordi a, ex attaccante giallorosso: “Ammetto cheallami dava grande gioia. Il gol nel 2-0 all’Olimpico è il mio ricordo più bello con la Roma”.Questa una delle dichiarazioni rilasciate in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ma non. Il brasiliano si è espresso anche sull’obiettivo inseguito dai giallorossi e su Ranieri, con Sarri che guida la corsa a 3 per succedergli: “Lafa tutta la differenza del mondo, la Roma manca da troppo tempo.