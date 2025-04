Oasport.it - Calcio femminile, Italia all’esame Svezia a Solna in Nations League

Leggi su Oasport.it

La Nazionalena ditornerà domani in campo a, in, per sfidare la selezione di casa nel terzo impegno del Gruppo 4 della Lega A di. A distanza di poco più di un mese dalla sfida persa tra le mura amiche del “Picco” contro la Danimarca, le azzurre vogliono rilanciare le proprie quotazioni.Non saranno ammessi altri scivoloni se si vorranno avere buone possibilità per centrare il target: rimanere in corsa per i primi due posti del raggruppamento e confermare la permanenza nella Lega A citata, in funzione delle qualificazioni europee al Mondiale del 2027.Un piazzamento che l’, ora come ora, condivide con le danesi, favorite però dal 3-1 nello scontro diretto dello scorso 25 febbraio a La Spezia. Si vorrà quindi affrontare le svedesi con spirito competitivo, al fine di trovare il primo successo in casa di una delle corazzate deleuropeo e mondiale.