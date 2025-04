Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, alla Continassa sensazioni incoraggianti sul brasiliano: recupererà per Roma Juve?

di RedazionentusNews24sul: gli ultimissimi aggiornamenti sul centrocampistanon smettono di essereleper un recupero diin vista della sfida dellacontro la. Nonostante il centrocampistasi sia allenato a parte nella giornata di ieri, potrebbe farcela per la trasferta dell’Olimpico.Tanto, se non tutto, dipenderà dagli allenamenti di oggi e domani che saranno indispensabili per convocare il bianconero che ha già saltato tante partite in questa stagione per. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com