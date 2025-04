Mistermovie.it - Mister Movie | Il Televoto del Reality The Couple avrà il sistema anti Fandom

Leggi su Mistermovie.it

L’ultima edizione del Grande Fratello ha registrato un fenomeno preoccupante: gruppi di fan particolarmente accaniti hanno tentato di manipolare ilcon tecniche discutibili. Tra l’uso di VPN, bot e persino indirizzi e-mail rubati dal dark web, l’obiettivo era quello di favorire i propri concorrenti preferiti, alterando il risultato delle votazioni.Mediaset blinda ildi The: addio ai trucchi deiLa situazione non è passata inosservata: il caso è stato trattato da importtestate giornalistiche, programmi televisivi e persino dal Codacons, fino a diventare argomento di discussione in Striscia la Notizia. Anche Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un intervento per garre la trasparenza nelle votazioni.