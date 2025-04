Sport.quotidiano.net - Calcio femminile Eccellenza. La doppietta di Fabiana Costi fa volare la Regia

Ladi(nella foto) fala Reggiana (32) nella Poule Promozione di. L’ex calciatrice dell’Inter segna entrambe le reti con cui le granata sbancano 2-1 il campo dell’Imolese (29) e che valgono il primato in solitaria, visto che le Original Celtic Bhoys (28) fanno un favore alle "cugine" piegando 3-2 il Fossolo (29) proprio alla vigilia dello scontro diretto, andando a segno con Venturi, Prandi e Bonacini. La, preziosa addizione in questa seconda parte di stagione, apre le marcature dopo 8’ con un tiro sotto la traversa, per poi raddoppiare alla mezzora con una conclusione dalla distanza: l’Imolese, sullo 0-1, ha fallito un rigore con Papa, per poi trovare nel finale il gol della bandiera con Polidori. Domenica alle 15,30 è in programma l’ultima d’andata con Imolese-Original (15,30) e Reggiana-Fossolo (17,30).