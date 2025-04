Thesocialpost.it - Difesa comune Ue, il centrodestra si spacca a Strasburgo: FI vota sì, Lega no, FdI si astiene

– Un altro scivolone diplomatico per il governo italiano, che davanti al voto sullaeuropea si presenta diviso in tre. Alla relazione annuale del Parlamento Ue, Forza Italia ha detto sì, lahato no e Fratelli d’Italia ha scelto di astenersi. Il risultato? Una nuovatura, questa volta su un tema cruciale come la politica estera e la sicurezza dell’Unione.Il documento è stato approvato con 399 voti favorevoli, tra cui i gruppi del Ppe, del Pse, dei liberali di Renew e parte dei verdi. A opporsi, 198 deputati, inclusi salviniani, M5S, SI, e alcuni dissidenti italiani come Marco Tarquinio, Cecilia Strada, Ignazio Marino e Leoluca Orlando. I 71 astenuti includono l’intera dezione di FdI, che siede tra i conservatori di Ecr.Il voto ha rivelato una linea frammentata nella coalizione di governo.