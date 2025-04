Thesocialpost.it - Andrea Prospero, Chi l’ha visto mostra una nuova ricetta falsa. Il medico: “Non sapevo nulla”

Leggi su Thesocialpost.it

Emergono nuovi dettagli sul caso di, lo studente universitario di 19 anni che si è tolto la vita il 29 gennaio scorso in un appartamento nel centro di Perugia. Il giovane avrebbe acquistato benzodiazepine e ossicodone utilizzando una, firmata a nome di Gianmarco Quadrelli,di Cittiglio, in provincia di Varese. Tuttavia, il numero associato al dottore risulta inesistente.Leggi anche:poteva salvarsi. Il legale dell’arrestato: “È molto provato”Nuove rivelazioni a ChiLa trasmissione televisiva ‘Chi?’ ha rintracciato Quadrelli, che si è detto completamente all’oscuro della vicenda. “C’è anche una mia?”, ha chiesto ilalla giornalista Marina Borrometti, prima di esclamare incredulo: “Bello!”. Successivamente, raggiunto nel suo studio, il dottore ha rivelato di essere già stato vittima di una simile truffa in passato.