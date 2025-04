Veneziatoday.it - Torna Noale in Fiore con 190 espositori, mercatino e intrattenimento

Leggi su Veneziatoday.it

Puntuale come ogni seconda domenica di aprile, da 44 anni,si riveste di fiori e piante. Lo farà anche quest’anno in occasione della manifestazionein, organizzata dalla Pro Loco per domenica 13 aprile.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySaranno.