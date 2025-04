Ilrestodelcarlino.it - Si perdono nei boschi nel Pesarese, escursionisti di Riccione soccorsi nella notte: cosa è successo

Pesaro, 3 aprile 2025 – Duesi sono stati, questazona di Cagli. I vigili del fuoco e il personale della stazione di Pesaro del Soccorso alpino e speleologico Marche sono intervenuti in pienaper il recupero di dueche avevano perso l’orientamento neisopra il Fosso di Teria. I due, dopo essere partiti dal paese di Secchiano ed aver percorso il Sentiero degli ammoniti, una volta raggiunta la cima hanno optato per una discesa a vista. Il buio, però, li ha sorpresi e hanno perso l’orientamento. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico Marche ed una squadra di vigili del fuoco hanno raggiunto la coppia di ragazzi in tarda serata e, una volta insieme, impossibilitati a guadare il fiume che si era ingrossato a causa delle abbondanti precipitazioni, hanno risalito la valle e percorso a ritroso il Sentiero degli ammoniti.