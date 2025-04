Ultimouomo.com - Ripensare la diagonalità

Dopo la vittoria contro l’Albania in Nations League, al suo esordio sulla panchina dell’Inghilterra, Thomas Tuchel ha puntualizzato che la sua squadra avrebbe potuto avere un impatto offensivo maggiore se avesse cercato più la, giocando di più «negli spazi» e meno «intorno al blocco».Nel calcio euclideo di Tuchel laha sempre avuto un valore particolare: è ormai celebre il suo aneddoto sulle partite in allenamento con gli angoli del campo tagliati, per evitare che gli esterni andassero sul fondo, dritti per dritti, e fare invece in modo che cercassero più di convergere verso l’area. È un aneddoto che ha anche una dimensione pedagogica oltre che tattica: l'idea di Tuchel suggerisce che indurre implicitamente un comportamento (attraverso un espediente nascosto come questo) sia più efficace che suggerirlo esplicitamente, chiedendolo sul campo da allenamento.