Anteprima24.it - Giffoni, improvvisa perdita idrica: interrotta l’erogazione, le strade interessate

Tempo di lettura: < 1 minutoLa società AUSINO SpA .– Servizi Idrici Integrati in data odierna, comunica che “a seguito rinvenimento di unasulla condotta adduttrice Consorziale, nel tenimento del comune di” è costretta ad interrompereAD HORAS.La sospensionecomporterà la mancata erogazione alle seguenti zone:• Cappelle Superiori• Puzzo di Cappelle• Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca (inclusi Parco Ambra e SIULP)• Montecasino (parte alta)• Rione Calenda• Via S. De Vita e Via dei Casali• Ospedale G. Da ProcidaIl ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita dalla scrivente è previsto, in relazione, sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 21.