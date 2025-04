Ilfattoquotidiano.it - Come può Bertolaso dire che ‘sulle liste d’attesa la Lombardia è un modello’? Le racconto una storia avvilente

Sono veramente allibito. Ho appena letto una dichiarazione di Guido: “Sulledi attesa laè modello per l’Italia”. Io credo, caro collega, che lei ormai,i politici che frequenta a stretto giro, abbia fette di salame sugli occhi e orecchie piene di cerume. Vive nel suo mondo di poltrone altolocate senza fare nulla per salvare il nostro Sistema Sanitario Nazionale dal sistema privato che non permette a tutti di curarsi.Io non parlo sulla base di parole ma di fatti che lei non potrà contestare perché sono in possesso di documenti e di richieste chiare e limpide. Gliene cito due. Una più vergognosa dell’altra. Grai una sua risposta. E non mi dica, la prego, “ora ci penso io”. Perché lei avrebbe già dovuto pensare. Senza stimoli esterni.Nel periodo Covid, mentre lei cercava medici in giro per il mondo e non sapevaimpegnare medici e infermieri, sa che in Regionenel caos totale c’erano alcune strutture – le uniche che hanno risposto al mio accesso agli atti – che hanno eseguito centinaia di interventi privati di cataratta che ovviamente hanno occupato gli spazi ed i tempi di sale operatorie, di personale medico e infermieristico che avrebbero potuto e dovuto fare altro? Bastava controllare.