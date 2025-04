Thesocialpost.it - Palermo, tragedia in via La Loggia: muore travolta da un autocarro Maria Antonietta La Mantia

Un’altra vittima sulle strade di. Si chiamavaLa, aveva 67 anni ed è morta in ospedale dopo essere stata investita da unmentre attraversava la strada in via La, all’altezza dell’incrocio con via Boldrini, nella zona di corso Calatafimi.L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata quando è statada un mezzo pesante Renault adibito al trasporto di scooter. L’impatto è stato violentissimo: la 67enne è caduta a terra, battendo la testa sull’asfalto.Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Civico. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, le lesioni riportate sono risultate fatali.Indagini in corsoSull’accaduto stanno indagando gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato rilievi tecnici e ascoltato i testimoni presenti sul posto.