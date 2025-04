Meta, scontro con il Fisco italiano per un maxi debito

Leggi su Ildenaro.it

e ilsi preparano a una battaglia legale. L’Agenzia delle Entrate contesta a Mark Zuckerberg l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’Iva per un totale di oltre 877 milioni di euro tra il 2015 e il 2021.La possibilità di un accordo è ormai sfumata:non ha regolarizzato la propria posizione né effettuato alcun pagamento, aprendo così la strada a un confronto nelle sedi tributarie. Si prevede inoltre una richiesta di rinvio a giudizio per i due Director diPlatforms Ireland Limited, la divisione irlandese dell’azienda.Secondo le indagini,avrebbe eluso ilsu larga scala. L’accusa si basa sul modello di business della piattaforma: gli utenti italiani avrebbero ricevuto servizi digitali tramite Facebook e Instagram, mentre l’azienda avrebbe ottenuto in cambio i loro dati personali e le informazioni sulle loro interazioni, usandoli a fini commerciali.