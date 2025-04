Il nostro piccolo non c’è più Tragico incidente domestico il figlio della famosa influencer muore a 2 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una notizia devastante ha scosso il mondo dei social e non solo. Una dellepiù seguite sui social ha annunciato la morte del suo bambino, vittima di un. La tragedia si è consumata in casa, quando uno specchio è improvvisamente caduto e ha colpito il. Il colpo ha causato un coma che, purtroppo, ha portato alla sua morte. L’annuncio choc è stato dato direttamente dalla madre, attraverso un post sui suoi canali social, che ha rapidamente fatto il giro del web. Nel post, laha condiviso una foto toccante in cui, insieme al marito, abbraccia il proprio bambino nel letto d’ospedale.L’Lindsay Dewey ha condiviso la tragica notiziamorte del suo bambino di 22 mesi, Reed. Secondo quanto raccontato nelle sue storie su Instagram, il bambino stava giocando con una ventosa, attaccandola allo specchio e muovendola avanti e indietro.